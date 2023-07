Corea del Sud: 4 miliardi di dollari per sostenere le cooperative di credito

Le autorità della Corea del Sud hanno chiesto alle principali banche commerciali di preparare circa 4 miliardi di dollari di finanziamenti per sostenere una cooperativa di credito colpita dai ritiri dei clienti.

Così Reuters secondo due fonti bancarie che hanno familiarità con la questione.

Un funzionario della Commissione per i Servizi Finanziari ha confermato che alle banche è stato chiesto di preparare la liquidità attraverso accordi di riacquisto per aiutare la MG Community Credit Cooperatives, ma non ha detto l’importo. Il funzionario ha rifiutato di essere nominato a causa della delicatezza della questione e la Commissione non ha rilasciato ulteriori commenti.

La settimana scorsa i depositanti hanno fatto la fila per ritirare i fondi da una filiale della MG Community Credit Cooperatives dopo che i media locali avevano riportato un aumento dei prestiti in sofferenza legati a progetti immobiliari. La filiale, nella città di Namyangju, a est di Seoul, sarà chiusa a breve.