Confindustria, Riccardo Cavanna confermato alla guida di Ucima fino al 2026

05/06/2024 11:39

I mercati azionari cinesi chiudono in rosso, con l’Hang Seng di Hong Kong in calo dello 0,15% e l’indice di Shanghai in discesa dello 0,83%. Gli analisti osservano attentamente gli indicatori economici cinesi, con dati contrastanti sul manifatturiero e segnali positivi dal settore dei servizi.