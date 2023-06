Confindustria: in aumento segnali di indebolimento dell’economia italiana

In aumento i segnali di indebolimento dell’economia italiana, soprattutto nell’industria. Lo scrive nero su bianco il Centro Studi di Confindustria nella sua Congiuntura Flash.

La crescita è più fragile, con il lento calo dell’inflazione e il credito più caro. I servizi sono meno dinamici, le costruzioni reggono, ma l’industria perde terreno. Nei consumi delle famiglie italiane ci sono meno beni, in particolare alimentari, e più servizi. Gli investimenti sono deboli e la domanda estera è in calo per i beni. Segnali di rallentamento nell’Eurozona, negli USA un brusco stop dell’industria, mentre la ripartenza in Cina è sotto le attese.