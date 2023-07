Confesercenti: economia e consumi a rischio per caldo eccessivo

Con l’arrivo delle alte temperature, si registra un calo dei consumi. L’onda di calore provocata da “Caronte” non solo ha ripercussioni sul lavoro, ma sconsiglia anche le attività all’aperto e le interazioni sociali. Questo comporta una riduzione della propensione al consumo delle famiglie nei giorni più caldi, con un rischio di perdita di circa 3,4 miliardi di euro di spesa. Confesercenti ha stimato queste cifre in vista del tavolo sull’emergenza caldo al Ministero del Lavoro, previsto per martedì 25 luglio alle ore 10.30.

Diversi studi internazionali evidenziano come l’aumento delle temperature influisca negativamente sulle decisioni di spesa delle famiglie e delle imprese. Più lunghi sono i periodi di caldo estremo, maggiore è il sacrificio che può derivare in termini di consumi.