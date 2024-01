Conferenza fine anno: Meloni, “sarà anno complesso per tutti”

“Voglio fare gli auguri di buon anno per un anno che sarà molto complesso per tutti, dalle elezioni europee ma anche la presidenza italiana del G7”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, aprendo la conferenza stampa di fine anno sulle attività del Governo alla Camera. “Farò la mia parte perché facciate al meglio il vostro lavoro: non mi aspetto altro che rispetto ma certo non sconti”, ha rimarcato la premier. Il consueto appuntamento di fine anno, come lei stessa ha ricordato, è stato rinviato per due volte per motivi di salute.