Confcommercio: saldi estivi al via, spesa media a famiglia di 213 euro

Il via ufficiale ai saldi estivi 2023 in Italia è fissato per domani, con l’eccezione della Provincia autonoma di Bolzano dove gli sconti partiranno il 14 luglio. Secondo le ultime stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, si prevede che per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 213 euro quest’anno. Questa cifra equivale a una spesa pro capite di 95 euro, un dato che riflette l’interesse continuo dei consumatori per le opportunità di sconto.