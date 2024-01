L’inizio del 2024 si conferma pieno d’incertezze. Così i dati dell’ultima Congiuntura Confcommercio elaborati dall’Ufficio Studi.

L’attività industriale ha mostrato, anche nei mesi finali dello scorso anno, andamenti deludenti. Situazione che, stando alle attese degli imprenditori, non dovrebbe modificarsi in modo sostanziale in questo frangente.