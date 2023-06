Confcommercio: nel II trimestre economia rallenta

15/06/2023 10:38

Ad aprile le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 38,7 miliardi, in aumento del 13,4 per cento (4,6 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2022. Lo rivela Bankitalia secondo cui nei primi quattro mesi del 2023 le entrate tributarie sono state pari a 152,9 miliardi, in aumento del 6,9 per cento (9,8 miliardi) rispetto al corrispondente periodo dell’anno […]