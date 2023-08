Confcommercio: boom negli acquisti di cellulari e pc in Italia in trent’anni

Negli ultimi trent’anni, le abitudini d’acquisto delle famiglie italiane hanno subito una profonda trasformazione. I protagonisti principali di questo cambiamento sono stati i telefoni cellulari, seguiti da Pc e altri prodotti multimediali.

Una recente analisi dell’Ufficio Studi svela che dal 1995 al 2023, la spesa pro capite per computer e prodotti affini in Italia è balzata del 786%. Ma il settore che ha vissuto il vero “boom” è senza dubbio quello dei cellulari. Dal 2007, la spesa per questi dispositivi è passata da un aumento del 696,7% a un “clamoroso” + 5.339%. Un trend che mette in luce l’importanza sempre maggiore che i telefoni cellulari hanno assunto nel panorama multimediale italiano.