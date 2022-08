Confcommercio: a Ferragosto 14 milioni in vacanza, oltre 11 miliardi di spesa

A Ferragosto vanno in vacanza 14 milioni di italiani secondo i dati dell’Osservatorio Confcommercio in collaborazione con SWG. Oltre 11 miliardi di euro la spesa complessiva per quella che in un caso su due è la vacanza principale di 7 o più giorni. Come sempre, il mare è la prima scelta che “cattura” il 61% della domanda: ma anche per la montagna, che segue al 23%, mentre città d’arte e piccoli borghi ospitano in questi giorni quasi il 20% degli italiani in vacanza. Nell’83% dei casi la scelta è nazionale, anche se, per le vacanze più lunghe, il 26% del campione sceglie l’estero.