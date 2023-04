Confcommercio: a febbraio indice disagio sociale fermo a 17,9 punti

A febbraio non si registra nessun cambiamento sul fronte del disagio sociale. L’indice MIC (Misery Index Confcommercio) elaborato dall’Ufficio Studi confederale resta infatti fermo a quota 17,9, valore comunque elevato che riflette la sostanziale stabilità sia del tasso di variazione dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza di acquisto, sia della disoccupazione estesa. Non a caso, si legge nella nota, a febbraio il mercato del lavoro ha mostrato variazioni molto contenute rispetto al mese precedente e ciò ha comportato una minima riduzione del tasso di disoccupazione esteso (dal 9% di gennaio all’8,9%). Dinamica opposta, ma con movimento analogamente frazionale, per i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto, saliti del 9% rispetto all’8,9% di gennaio.