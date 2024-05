Compagnia dei Caraibi non attuerà piano di ristrutturazione controllata Elephant Gin, posticipa approvazione bilancio 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia dei Caraibi, riunitosi nella giornata di ieri, ha deliberato, con riferimento all’istanza di insolvenza della società di diritto tedesco e controllata Elephant Gin GmbH, che non vi siano i presupposti per poter procedere all’attuazione di un piano di ristrutturazione idoneo a consentire a Elephant Gin di uscire positivamente dalla procedura di insolvenza.

Compagnia dei Caraibi che, si ricorda, è un’azienda piemontese leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, così come di birre craft italiane, ha annunciato, sulla scia dei “pareri acquisiti dai propri consulenti legali, di ritenere che vi siano fondate ragioni per considerare non dovuto il pagamento della terza e ultima tranche ai soci venditori di Elephant Gin per l’acquisto delle rimanenti azioni ai sensi del contratto di compravendita”.

Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto di quanto sopra, ha deliberato di differire all’11 giugno 2024 l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, mantenendo invariata la data dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31

dicembre 2023 confermata in data 28 giugno 2024.