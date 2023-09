Commissione Ue: Germania destinata a prolungata recessione

11/09/2023 11:02

Secondo la Banca d’Italia, a luglio si è registrata una diminuzione dei prestiti al settore privato del 2,3% su base annua. I prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie hanno seguito la stessa tendenza. Inoltre, i tassi di interesse sui prestiti per l’acquisto di abitazioni e sui nuovi prestiti alle società non finanziarie hanno subito variazioni.