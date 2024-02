Commissione europea raccoglie 7 miliardi con EU-Bond

La Commissione europea ha recentemente completato con successo la sua seconda operazione sindacata dell’anno, raccogliendo un totale di 7 miliardi di euro attraverso l’emissione di nuovi EU-Bond. Questa operazione fa seguito all’impegno dell’Unione di rafforzare il proprio bilancio mediante la raccolta di fondi sul mercato dei capitali.

Il nuovo bond UE, emesso in una tranche unica del valore di 7 miliardi di euro, ha una scadenza fissata per il 4 dicembre 2034. Caratterizzato da un rendimento di riofferta del 3,028%, il bond a 10 anni è stato proposto al mercato ad un prezzo di 99,754. L’interesse manifestato dagli investitori è stato notevole, con offerte ricevute che hanno raggiunto la cifra di 67 miliardi di euro, evidenziando un tasso di sottoscrizione in eccesso superiori a 9 volte rispetto all’offerta iniziale.

Dopo questa operazione, la Commissione europea ha annunciato di aver già raccolto circa 24 miliardi di euro dei 75 miliardi di euro previsti come obiettivo di finanziamento per la prima metà del 2024. Questo risultato sottolinea l’efficacia delle strategie di finanziamento adottate dall’UE e il forte interesse del mercato nei confronti delle emissioni di bond europei.