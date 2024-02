Commissione Europea: Apple e Microsoft non sono Gatekeeper

La Commissione europea ha finalizzato l’analisi riguardante specifici servizi offerti da Apple e Microsoft, in relazione alla legge sui mercati digitali (Dma), decretando che questi non verranno classificati come “gatekeeper”. Pertanto, non saranno soggetti alle restrizioni imposte dalla riforma sulle Big Tech. La valutazione ha coinvolto il sistema di messaggistica di Apple, iMessage, il motore di ricerca Bing, il browser Edge e il sistema di pubblicità online, tutti di Microsoft.

Secondo una nota diffusa dall’esecutivo comunitario, la Commissione continuerà ad osservare attentamente il mercato e i servizi menzionati. Questo per assicurarsi che, in caso di evoluzioni significative, possano essere prese in considerazione nuove valutazioni. Le conclusioni raggiunte non influiscono sulla possibilità che Apple e Microsoft vengano identificati come guardiani in futuro, precisamente il 5 settembre 2023, per altri servizi principali offerti dalle loro piattaforme.