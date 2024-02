Commerzbank registra i migliori risultati degli ultimi 15 anni

Commerzbank ha riportato un aumento del 55% dell’utile netto per il 2023, grazie ai tassi di interesse elevati che hanno permesso al colosso bancario tedesco di registrare i migliori risultati degli ultimi 15 anni.

L’utile netto per l’anno in corso ha superato le aspettative, attestandosi a 2,2 miliardi di euro (2,36 miliardi di dollari), rispetto agli 1,4 miliardi di euro dell’anno precedente. Per il quarto trimestre, l’utile netto è stato di 395 milioni di euro, in calo di oltre il 16% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, ma superiore alle stime di consensus pubblicate da Commerzbank.