Comcast realizza il più grande aumento dell’utile degli ultimi due anni

Comcast alza il velo sui conti. Il gigante statunitense dei servizi via cavo, il terzo fornitore di servizi telefonici domestici e una delle principali industrie mediatiche del mondo, ha registrato un utile per azione di 1,13 dollari rettificati contro 0,97 dollari stimati, ricavi a 30,51 miliardi di dollari contro i 30,13 miliardi di dollari stimati.

Per il trimestre conclusosi il 30 giugno, Comcast ha registrato un utile di 4,25 miliardi di dollari, pari a 1,02 dollari per azione, rispetto ai 3,4 miliardi di dollari, o 76 centesimi per azione, dell’anno precedente. Tenendo conto delle voci una tantum, Comcast ha registrato un utile di 1,13 dollari per azione nel periodo più recente.

Questo risultato ha segnato il più grande aumento degli utili di Comcast negli ultimi due anni.