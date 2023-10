Comcast alza velo sui conti: ricavi e utili oltre le attese

Comcast ha superato le stime su ricavi e utili nel terzo trimestre, grazie all’aggiunta di 294.000 clienti wireless e all’impennata delle vendite dei parchi a tema di NBCUniversal, come ha dichiarato la società.

Nel dettaglio la società ha registrato un utile per azione a 1,08 dollari rettificati contro i 95 centesimi stimati e ricavi a 30,12 miliardi di dollari contro 29,68 miliardi di dollari stimati. Nel trimestre l’utile per azione, rettificato per le voci una tantum, è stato di 1,08 dollari. I risultati dell’anno precedente erano stati influenzati da oneri una tantum di svalutazione e avviamento associati all’acquisizione di Sky da parte di Comcast nel 2018.