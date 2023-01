Comal firma un contratto per la realizzazione di due impianti fotovoltaici in provincia di Viterbo

A Piazza Affari buon andamento per Comal, società attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, che al momento si trova in rialzo del +1,8% a quota 2,79 euro ad azione.

Nella giornata di oggi la società ha comunicato di aver concluso un nuovo contratto con LIMES 1-2, SPV facenti capo ad un importante energy investor estero, per la realizzazione di due impianti fotovoltaici a terra con formula EPC-M e con potenza complessiva di 39 MWp.

In particolare, il contratto ha un valore di 8,4 milioni di euro e gli impianti saranno realizzati a Tuscania, in provincia di Viterbo.

Il progetto sarà avviato entro il primo trimestre ed è previsto che sia terminato entro il 2023.

Il nuovo contratto contribuisce ad incrementare il valore del portafoglio ordini di Comal che, per il biennio 2023-2024, ammonta ad oltre 312 milioni di euro.

“E’ con soddisfazione che comunichiamo la definizione di un ulteriore contratto per due impianti fotovoltaici a Tuscania, nel viterbese, ove siamo già operativi per altri impianti di notevole potenza. Il nuovo ordine è stato assegnato da un energy investor per il quale abbiamo terminato l’installazione e l’avviamento di un gruppo di quattro impianti per 18,5 MW in Puglia”. Commenta Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal.

“Come avvenuto per un altro ordine assegnato da un importante committente, anche in questo caso abbiamo ricevuto ulteriore conferma della fiducia che gli investitori ripongono verso Comal per le positive reciproche esperienze derivate dalle recenti installazioni”