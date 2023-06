Coinbase: -9% nel pre-market a Wall Street dopo causa SEC

La Securities and Exchange Commission ha citato in giudizio Coinbase Global presso il tribunale federale di New York, sostenendo che la società di criptovalute ha violato per anni le regole della stessa SEC sui prodotti finanziari.

Secondo l’autorità, Coinbase, la più grande piattaforma di criptovalute degli Stati Uniti, ha eluso le normative consentendo agli utenti di scambiare numerosi token che in realtà erano titoli non registrati. I titoli Coinbase sono in calo a Wall Street del 9% nel pre-market.

La mossa arriva all’indomani della causa intentata dalla stessa SEC a Binance, la maggior piattaforma del mondo, per una serie più ampia di violazioni, nell’ambito di una crescente repressione che potrebbe relegare le valute digitali ai margini del sistema finanziario statunitense.