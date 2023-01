Cofle: fatturato 2022 +3% a 53,7 milioni

Il Cda di Cofle, attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive, ha esaminato il fatturato consolidato del 2022, non ancora sottoposto a revisione contabile, che risulta pari a 53,7 milioni, in crescita del 3% rispetto al 2021 (52,2 milioni).

Nel dettaglio, la linea di Business OEM, che produce cavi e sistemi di controllo nel settore agricolo, delle macchine di movimentazione terra, dei veicoli commerciali e del settore premium dell’automotive, ha registrato un volume +15,8% rispetto al 2021.

La linea di Business After Market, specializzata nella produzione di parti di ricambio nel settore automotive, ha segnato invece volumi pari a un -18% rispetto al 2021, principalmente a causa della riduzione temporanea nella domanda nelle aree dell’Est Europa e in Russia legata al conflitto in corso.

Cofle ha inoltre rafforzato la struttura commerciale italiana, dedicata al settore After Market per coprire maggiormente il mercato domestico che sta mostrando segnali positivi e interessanti opportunità di crescita.