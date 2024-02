Codacons, San Valentino salato: dai fiori alla cena fuori, quanto spenderanno gli italiano

La festa di San Valentino quest’anno sarà più costosa rispetto al 2023. Lo afferma il Codacons che, sulla base degli ultimi dati sull’inflazione, ha analizzato l’andamento di prezzi e tariffe nei comparti legati alla ricorrenza del 14 febbraio.

Le coppie che si concederanno una cena romantica al ristorante andranno incontro ad aumenti medi dei listini del +3,7%, ma la spesa più alta attende chi si regalerà un viaggio o un weekend fuori casa: dormire in albergo costa infatti in media il 6,7% in più rispetto allo scorso anno, per un volo nazionale il biglietto costa l’11,1% in più, mentre i pacchetti vacanza rincarano del 6,9% – analizza il Codacons – I prezzi dei dolci freschi di pasticceria aumentano in media del +5,4%, mentre più contenuti appaiono i rialzi di cioccolato e cioccolatini: +2,3%. Un mazzo di fiori costa il 4% in più rispetto al 2023, e per regalare un gioiello al proprio partner si spende in media il 4,8% in più, +2,9% per i prodotti di bellezza.