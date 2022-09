Codacons: prezzo gasolio vola a 1,838 euro a litro

Ancora brutte notizie per gli automobilisti alle prese con un nuovo balzo per i prezzi alla pompa del gasolio.

Il diesel nell’ultima settimana è volato a 1,838 euro/litro, superando nettamente il prezzo medio della benzina pari 1,746 euro/litro. Lo denuncia il Codacons, commentando i dati settimanali diffusi oggi dal Mite.

I listini del gasolio stanno registrando un repentino aumento, al punto che il gasolio è aumentato del 15,8% solo da inizio anno, con una crescita del +22,2% rispetto allo stesso periodo del 2021 e un pieno che costa oggi 16,7 euro in più su base annua – analizza il Codacons. “Rialzi dei prezzi che avranno effetti pesantissimi per le famiglie, perché oltre ad aggravare la spesa per i rifornimenti determineranno ulteriori aumenti dei listini al dettaglio a causa dei maggiori costi di trasporto – denuncia il presidente Carlo Rienzi – Il taglio delle accise disposto dal Governo non appare più sufficiente, e per evitare il collasso della nostra economia è necessario bloccare i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, in modo da contenere l’inflazione e alleggerire la spesa delle famiglie” – conclude Rienzi.