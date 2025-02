Coca Cola, ricavi in crescita del 6% nel quarto trimestre 2024

Il gruppo Coca Cola ha registrato una significativa crescita dei ricavi nel quarto trimestre, con un aumento del 6% che ha portato i ricavi netti a 11,5 miliardi di dollari. Per l’intero anno, i ricavi sono cresciuti del 3%, raggiungendo un totale di 47,1 miliardi di dollari.

Particolarmente rilevante è stata la performance dei ricavi organici, che hanno visto un incremento del 14% nel quarto trimestre e del 12% nel corso dell’anno. Questi risultati evidenziano la solidità della strategia di crescita dell’azienda. L’utile per azione (EPS) trimestrale è aumentato del 12%, attestandosi a 0,51 dollari, mentre l’EPS comparabile (non-GAAP) ha raggiunto 0,55 dollari con un incremento del 12%. Tuttavia, l’EPS per l’intero anno ha subito una leggera flessione, scendendo a 2,46 dollari, nonostante l’EPS comparabile abbia segnato una crescita del 7%, arrivando a 2,88 dollari.

James Quincey, presidente e CEO di The Coca-Cola Company, ha commentato: “La nostra strategia per tutte le stagioni sta funzionando e continuiamo a dimostrare la nostra capacità di guidare in ambienti esterni dinamici”.