CNH Industrial inaugura stabilimento di miniescavatori e minipale a Cesena

CNH Industrial, gigante mondiale nel settore dei macchinari e dei servizi, ha recentemente inaugurato un innovativo stabilimento a Cesena, focalizzato sulla produzione di miniescavatori e minipale compatte, tra cui anche varianti elettriche. L’acquisizione di Sampierana, avvenuta nel 2021, e gli investimenti successivi da parte di CNH Industrial, per un totale di 12 milioni di euro, permetteranno allo stabilimento di Cesena di gestire l’incremento dei volumi di produzione e di avviare, nella seconda parte del 2023, la produzione della prima minipala cingolata a marchio CASE Construction Equipment.

Il nuovo stabilimento rafforza ulteriormente la presenza di CNH Industrial in Italia, con un totale di 400 persone impiegate tra i siti di San Piero in Bagno e Cesena. Questo consolida la posizione dell’Italia come primo paese in Europa per numero di stabilimenti e centri di ricerca e sviluppo nel settore dei macchinari e dei servizi.