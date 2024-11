Clessidra Factoring: utile netto sale a 3 mln nei primi 9 mesi

Clessidra Factoring, operatore finanziario focalizzato sul supporto delle Pmi anche in fase di risanamento che fa capo al gruppo Clessidra, ha annunciato i risultati dei primi 9 mesi che vedono l’utile netto attestarsi a 3 milioni di euro, superiore al risultato dell’intero 2023. In particolare, il turnover è stato pari a 646,5 milioni di euro, il monte crediti si è attestato a 215 milioni e gli impieghi a 190 milioni di euro. “Elevata la qualità del portafoglio crediti; il total capital ratio è pari all’11,9%”, indica la società in una nota.