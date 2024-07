Clearwater Paper vende il settore tissue a Sofidel per 1,06 miliardi di dollari

Clearwater Paper, produttore statunitense di cellulosa e carta, ha raggiunto un accordo per vendere le sue attività nel settore del tissue, ovvero la carta per uso igienico e domestico, alla multinazionale italiana Sofidel per un importo di 1,06 miliardi di dollari.

In un comunicato, Clearwater ha affermato che questa vendita rappresenta la conclusione della revisione delle opzioni strategiche per il settore del tissue e facilita la trasformazione dell’azienda in un fornitore indipendente di cartoncino per i trasformatori nordamericani.

La società, con sede a Spokane, Washington, ha dichiarato che intende impiegare circa 850 milioni di dollari dei proventi netti della vendita, la cui chiusura è prevista entro la fine dell’anno, per ridurre il debito e finanziare iniziative di crescita per le sue rimanenti attività.