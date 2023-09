Civitanavi Systems: MoU con la coreana Hanwha Systems

Civitanavi Systems, attiva nella produzione di sistemi di navigazione inerziale, georeferenziazione e stabilizzazione, ha firmato una nuova lettera di intenti (MoU memorandum of understanding) con la coreana Hanwha Systems (“HSC”), che progetta sistemi elettro ottici per piattaforme aeree, navali e terrestri.

La collaborazione ha l’obiettivo di sviluppare prodotti all’avanguardia che integrino l’esperienza Civitanavi nei sistemi GNSS e di navigazione inerziale con i prodotti di HSC.

Andrea Pizzarulli, CEO di Civitanavi Systems, ha commentato:

“Questa collaborazione con HSC crea i presupposti per diventare il partner privilegiato nella tecnologia di navigazione inerziale all’interno nei prodotti di HSC. L’accordo consentirà ad entrambe le aziende di esplorare le opportunità di cooperazione nell’industria aerospaziale e della difesa, al fine di identificare i mercati chiave e sviluppare applicazioni all’avanguardia in grado di innovare continuamente il nostro settore attraverso la creazione di tecnologie di prossima generazione”.

La necessità di prodotti basati su sistemi di navigazione inerziale è essenziale nelle piattaforme moderne e la linea di prodotti di Civitanavi è in grado di fornire soluzioni avanzate a HSC sia per la stabilizzazione che per la navigazione.