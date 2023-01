Civitanavi Systems: investe in PV-Labs e cresce nelle tecnologie avanzate di imaging

Civitanavi Systems (CNS), attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto del 30% di PV-Labs, società con sede in Canada che progetta e produce gimbal girostabilizzati e sistemi avanzati di imaging ISR&T (Intelligence Surveillance Reconnaissance and Targeting), per una somma pari a 2,5 milioni di dollari.

L’accordo prevede un’opzione call per l’acquisto del restante 70%, esercitabile entro 5 anni. Le due società inizieranno a collaborare e a rafforzare il loro know-how tecnologico e di sviluppo dei prodotti fin da subito. La transazione dovrebbe chiudersi entro 90 giorni dall’approvazione della domanda di autorizzazione all’Investment Canada Act (equivalente al “Golden Power” italiano).

L’investimento di CNS riduce significativamente i tempi di commercializzazione della gamma di prodotti e le società potranno sfruttare la consolidata capacità produttiva di CNS. In futuro, la sinergia tecnologica tra le due aziende porterà a un’integrazione ancora più stretta dei sensori inerziali con i payload delle telecamere di nuova generazione, per garantire le immagini stabilizzate più avanzate e le capacità di navigazione anche in ambienti privi di GNSS.

L’investimento di Civitanavi Systems in PV-Labs amplia il mercato a cui CNS può rivolgersi per i suoi prodotti da 4,5 miliardi di dollari di sistemi inerziali nel 2027 (fonte: High-End Inertial Sensing 2022, Yole Intelligence, giugno 2022) a un mercato che supera i 25,8 miliardi USD (fonte: Global ElectroOptical/Infrared (EO/IR) Systems Market Outlook, Expert Market Research), con una crescita a doppia cifra.