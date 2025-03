Citigroup: rame verso i 10.000 dollari a tonnellata con timori tariffe

Citigroup prevede che il rame raggiunga i 10.000 dollari per tonnellata nei prossimi tre mesi in un contesto di mercato globale ristretto.

Questa previsione arriva in un momento in cui il prezzo del metallo ha visto un’impennata, principalmente dovuta a un’ondata di spedizioni verso gli Stati Uniti in previsione di potenziali tariffe doganali, raggiungendo il suo livello più alto da ottobre.

La ragione dietro questa corsa alle spedizioni è la preoccupazione per l’introduzione di nuove tariffe che potrebbero influenzare il costo di importazione del rame negli USA, che ha spinto gli importatori a incrementare le scorte prima che le nuove misure diventino effettive.

Citigroup, analizzando il mercato, si aspetta che i prezzi del rame scendano nuovamente a 8.500 dollari a tonnellata nel secondo trimestre, una volta che la domanda indotta dalle tariffe per l’importazione di rame negli Stati Uniti crollerà.