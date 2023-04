Citigroup aumenta le previsioni di crescita globale per il 2023

Citigroup ha alzato le sue previsioni di crescita economica globale per il 2023 al 2,4%, citando i risultati “solidi” di Stati Uniti, area dell’euro e Cina, e ha anche spostato l’aspettativa di una recessione degli Stati Uniti al quarto trimestre dell’anno.

In precedenza gli economisti di Citi avevano fissato la crescita globale al 2,2% per l’anno in corso e avevano previsto l’inizio di una recessione negli Stati Uniti nel terzo trimestre.