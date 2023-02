Cisco: utili e fatturato migliori delle attese. Il colosso migliora guidance anno fiscale

Cisco, ha annunciato una trimestrale migliore delle attese, rivedendo al rialzo anche i target per l’intero anno.

Il titolo Cisco è balzato nelle contrattazioni afterhours dopo la pubblicazione della trimestrale (riferita al secondo trimestre fiscale terminato il 28 gennaio scorso), per poi ridurre i guadagni.

L’eps del gruppo si è attestato a 88 centesimi, meglio degli 86 centesimi per azione attesi. Più in generale l’utile netto è sceso del 7% a $2,77 miliardi.

Il fatturato è salito del 7% su base annua a $13,59 miliardi, meglio dei $13,43 miliardi previsti dal consensus.

Per il terzo trimestre fiscale, Cisco stima un eps su base adjusted compreso tra i 96 e i 98 centesimi per azione e un fatturato in crescita tra l’11% e il 13%. Gli analisti interpellati da Refinitiv avevano stimato un eps adjusted di 89 cents su un fatturato di $13,58 miliardi, in crescita di quasi il 6%.

Cisco ha rivisto al rialzo la guidance per l’intero anno fiscale 2023, e ora prevede utili compresi tra $3,73 e $3,78 su base adjusted e un fatturato in crescita tra il 9% e il 10,5%, ben oltre le attese degli analisti.