Cisco acquisisce la società di cybersicurezza Splunk

Cisco ha dichiarato di aver acquisito la società di software per la cybersecurity Splunk per 157 dollari ad azione in un’operazione in contanti del valore di circa 28 miliardi di dollari.

Le azioni Splunk, che hanno chiuso l’ultima volta a 119,59 dollari per azione, sono state bloccate. Cisco ha perso il 4% nelle contrattazioni premarket.