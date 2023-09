Cina vieta al senior investment banker di Nomura di lasciare il continente

Le autorità cinesi hanno ordinato a un banchiere senior di Nomura , che supervisiona le operazioni di investment banking dell’azienda, di non lasciare la Cina continentale, come hanno dichiarato due fonti a conoscenza della questione.

Il divieto giunge in concomitanza con l’aumento delle preoccupazioni delle imprese occidentali per le prospettive sempre più fosche della seconda economia mondiale in un momento di rallentamento della crescita, unitamente a nuove leggi che rendono più difficili le condizioni operative.