Cina: rallentano i consumi, attesi nuovi stimoli

La ripresa dell’economia trainata dai consumatori in Cina sta perdendo slancio, con una riduzione delle spese in diversi settori come viaggi, automobili e immobili, facendo aumentare le aspettative di ulteriori misure di stimolo. I dati ufficiali rilasciati negli ultimi giorni mostrano una spesa per i viaggi interni durante le festività inferiore rispetto ai livelli pre-pandemia.

Le vendite di case sono anch’esse al di sotto dei livelli degli anni precedenti, mentre le stime sulle vendite di automobili nel mese di giugno mostrano un calo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

La ripresa dei consumi dopo il superamento delle restrizioni Covid in Cina ha sostenuto la crescita economica finora quest’anno, ma la fiducia è debole e si accumulano prove che l’economia potrebbe aver bisogno di ulteriore aiuto.

In seguito al taglio dei tassi di interesse da parte della banca centrale all’inizio del mese, gli economisti hanno aumentato le loro previsioni in merito a ulteriori stimoli monetari e fiscali.