26/09/2023 17:40

Chiusura in calo Piazza Affari, con il Ftse Mib in ribasso dell’1% a 28.098,88 punti. Perdite soprattutto per Bper (-4,5%), Mps (-4,3%) e Moncler (-3,5%), mentre terminano in controtendenza Mediobanca (+1%), Amplifon (+0,5%) e Banca Generali (+0,5%). In rosso anche Wall Street e le altre principali borse europee, in un clima di avversione al rischio […]