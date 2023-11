Cina: Pmi servizi Caixin in lieve rialzo, ma sotto stime a ottobre

Nel mese di ottobre l’indice Pmi servizi Caixin della Cina è salito lievemente a 50,4 punti dai 50,2 punti di settembre, facendo tuttavia peggio dei 51,2 punti attesi dal consensus degli economisti.

Il dato è rimasto comunque in fase di espansione, in quanto in corrispondenza di un valore superiore alla soglia dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra).

Il Pmi Composite si è attestato a quota 50 punti, rispetto ai 50,9 punti precedenti.