Cina: Pmi servizi batte le attese, in espansione per il quinto mese consecutivo

02/06/2023 12:01

Così Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce) in un’intervista rilasciata a Le Monde, pubblicata anche sul sito dell’Eurotower, riferendosi alla piaga dell’inflazione nell’Eurozona. “Non c’è dubbio che il 6,1 per cento sia troppo alto, ma i cittadini non devono avere timori. Riporteremo l’inflazione al 2 per cento”, ha detto Panetta […]