Cina: Pmi manifatturiero Caixin-S&P Global rallenta a giugno, ma conferma fase di espansione

30/06/2023 17:39

Giornata all’insegna degli acquisti per Piazza Affari e le altre borse europee, con il Ftse Mib che archivia la settimana e il semestre sopra quota 28.000 punti per la prima volta dal gennaio 2022. Un segnale di forza per il principale indice di Milano, che chiude la seduta in progresso dell’1,08% a 28.230,83 punti, sui […]