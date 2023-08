Cina: più soft le norme per la concessione di mutui immobiliari

La capitale cinese, Pechino, ha annunciato oggi modifiche significative alle regolamentazioni dei mutui, con l’obiettivo di fermare il declino del mercato immobiliare, che rischia di compromettere la crescita economica nazionale e la stabilità finanziaria. Questa mossa è vista come un tentativo di rinforzo per un settore chiave dell’economia cinese.

L’agenzia stampa ufficiale, Xinhua, ha rivelato che il governo cinese ha suggerito ai governi locali di annullare la norma che proibisce la domanda di un nuovo prestito per la prima casa nelle città principali, a coloro che hanno precedentemente beneficiato di un finanziamento per l’acquisto di un immobile, anche se è stato completamente rimborsato. Questa proposta mira a facilitare l’accesso ai finanziamenti per l’acquisto di case.

Inoltre, questa modifica permetterà agli acquirenti di case senza proprietà registrate a loro nome di beneficiare delle condizioni più favorevoli riservate agli acquirenti della prima casa. Infatti, a coloro che acquistano la prima casa vengono offerti mutui ipotecari a tassi preferenziali rispetto agli altri acquirenti che possiedono almeno un immobile e sono tenuti a pagare un acconto inferiore, fino al 20% del valore totale della proprietà. L’obiettivo è di rendere i mutui più accessibili e stimolare così il mercato immobiliare.