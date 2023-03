Cina: PBOC taglia il coefficiente di riserva delle banche per la prima volta nel 2023

La People’s Bank of China (PBOC) ha dichiarato che taglierà di 25 punti base il coefficiente di riserva obbligatoria (reserve requirement ratio, RRR) per tutte le banche, ad eccezione di quelle che hanno implementato un coefficiente di riserva del 5%, a partire dal 27 marzo. La banca centrale ha dichiarato che il taglio riflette la sua intenzione di “realizzare una buona combinazione di politiche macro, migliorare il livello dei servizi per l’economia reale e mantenere la liquidità ragionevolmente sufficiente nel sistema bancario”.