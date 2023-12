Cina: nessun bazooka fiscale o monetario da conferenza economica annuale. Borsa Hong Kong -1%

Borse cinesi sotto pressione dopo le indicazioni arrivate dalla conferenza economica annuale, con cui i leader della Cina hanno illustrato la strategia che intendono intraprendere per rivitalizzare la crescita dell’economia del paese.

I leader cinesi hanno promesso iniziative per rafforzare la domanda domestica e per affrontare la crisi del mercato immobiliare. Dagli annunci, non sono emerse tuttavia grandi novità per lanciare importanti manovre di stimoli fiscali o monetari.

Alle 7.10 circa ora italiana, la borsa di Hong Kong scivola dell’1%, mentre la borsa di Shanghai arretra dello 0,85% circa.