Cina lancia fondo da $40 mld per i semiconduttori

La Cina sta per lanciare un nuovo fondo di investimento per il settore dei semiconduttori, puntando a raccogliere circa $40 miliardi, secondo quanto riferito a Reuters da due persone a conoscenza della questione.

Prevedibilmente, sarà il più grande tra i tre fondi lanciati dal China Integrated Circuit Industry Investment Fund, noto anche come il “Big Fund”. Con un obiettivo di 300 miliardi di yuan ($41 miliardi), supera i fondi similari del 2014 e del 2019, che raccoglievano rispettivamente 138,7 e 200 miliardi di yuan.

Una delle principali aree di investimento saranno le apparecchiature per la produzione di chip. Il Presidente Xi Jinping ha da tempo sottolineato l’importanza per la Cina di raggiungere l’autosufficienza nel settore dei semiconduttori. Questa necessità è diventata ancora più urgente dopo che Washington ha imposto una serie di misure di controllo delle esportazioni, temendo che Pechino potesse utilizzare chip avanzati per potenziare le sue capacità militari.

In ottobre, gli Stati Uniti hanno introdotto un pacchetto di sanzioni che ha ridotto l’accesso della Cina all’attrezzatura avanzata per la produzione di chip. Anche gli alleati degli Stati Uniti, Giappone e Paesi Bassi, hanno adottato misure simili. Il Ministero delle Finanze cinese dovrebbe contribuire al fondo con 60 miliardi di yuan.