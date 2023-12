Cina: indice Pmi servizi Caixin balza al record in tre mesi, meglio delle stime

L’indice Pmi servizi della Cina stilato da Caixin è balzato nel mese di novembre al livello record degli ultimi tre mesi, salendo a 51,5 punti, rispetto ai 50,4 punti di ottobre e i 50,2 punti di settembre.

L’indice PMI servizi ha migliorato dunque la fase di espansione, in quanto superiore in misura maggiore rispetto ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e di espansione (valori al di sopra) dell’attività economica.

Il dato è stato migliore delle stime. Gli economisti avevano previsto un valore a 50,8 punti.

