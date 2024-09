Cina: indagine anti-dumping su import semi di colza dal Canada

La Cina darà il via a un’indagine anti-dumping sulle importazioni di semi di colza provenienti dal Canada, a seguito dell’escalation delle tensioni commerciali dopo che il governo di Justin Trudeau ha imposto tariffe sui veicoli elettrici, l’acciaio e l’alluminio prodotti in Cina.

La nazione asiatica sta intraprendendo misure in risposta alle azioni restrittive adottate dal Canada, secondo una dichiarazione del Ministero del Commercio. La Cina adotterà tutte le azioni necessarie per salvaguardare i legittimi diritti e interessi delle aziende cinesi, ha aggiunto l’agenzia.

Il Canada ha annunciato un dazio del 100% sui veicoli elettrici e del 25% su acciaio e alluminio il mese scorso, unendosi agli alleati occidentali per proteggere i produttori nazionali. I semi di colza sono utilizzati per produrre olio per scopi culinari o industriali, e la Cina è il secondo maggior importatore al mondo di questa materia prima.

Oltre il 90% delle importazioni totali di semi di colza della Cina lo scorso anno proveniva dal Canada, raggiungendo i 5,05 milioni di tonnellate, secondo i dati delle dogane cinesi. La varietà di colza coltivata in Canada è conosciuta anche come canola.