Cina: in aumento i nuovi prestiti bancari a giugno

I nuovi prestiti bancari in Cina sono aumentati più del previsto a giugno rispetto al mese precedente, aiutati dagli sforzi della banca centrale per sostenere l’economia mentre la ripresa post-pandemia si affievolisce.

Le banche cinesi hanno concesso 3,05 trilioni di yuan (423,45 miliardi di dollari) in nuovi prestiti a giugno, più del doppio del mese di maggio e battendo le previsioni degli analisti, come hanno mostrato martedì i dati della banca centrale People’s Bank of China.

Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto che i nuovi prestiti in yuan sarebbero saliti a 2,34 trilioni di yuan il mese scorso, rispetto ai 1,36 trilioni di yuan di maggio.