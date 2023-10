Cina: Foxconn collaborerà con le autorità cinesi

Il fornitore di Apple Foxconn, ufficialmente noto come Hon Hai

ha dichiarato che collaborerà con le autorità cinesi nelle indagini, a seguito di una notizia secondo cui i funzionari stanno conducendo ispezioni fiscali e stanno esaminando l’uso del suolo delle filiali Foxconn.

Diversi uffici delle filiali di Hon Hai in tutta la Cina sono stati sottoposti a controlli fiscali e a indagini in loco sull’uso dei terreni. Il rapporto non ha approfondito le indagini.