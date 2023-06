Cina: due società immobiliari non ripagano obbligazioni in dollari

Tornano in primo piano le difficoltà del settore immobiliare in Cina. Complice l’attuale scenario di debolezza delle vendite nel real estate e la mancanza di stimoli aggressivi da parte del governo, due costruttori cinesi non sono riusciti a rispettare i pagamenti su alcune obbligazioni in dollari.

Central China Real Estate ha annunciato di non aver pagato gli interessi su un titolo e ha sospeso i pagamenti su tutto il debito estero. Un suo concorrente di dimensioni minori, Leading Holdings Group, ha rivelato di non aver corrisposto l’intero importo di 119,4 milioni di dollari di capitale e interessi su un’obbligazione in dollari emessa un anno fa.

Entrambe le aziende hanno fatto sapere che collaboreranno con consulenti esterni e lavoreranno su soluzioni per rispettare il loro debito estero. Central China è il 33° costruttore più grande del paese per vendite contrattuali, secondo China Real Estate Information, mentre Leading Holdings non figura tra i primi 100.