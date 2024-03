Cina, Due Sessioni: governo Pechino annuncia target crescita Pil ed emissione bond ‘ultra long’

Focus in Cina sul grande evento conosciuto come “Due Sessioni”, in lingua cinese “Lianghui”, con cui si riuniscono l’Assemblea nazionale del popolo (NPC) e la Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese (CPPCC).

L’evento, tra i più importanti della politica cinese, vede il Partito comunista cinese presentare la propria agenda di fronte all’Assemblea nazionale del popolo della Repubblica Popolare Cinese (NPC), camera legislativa della Repubblica Popolare cinese (praticamente il Parlamento) e al gruppo di consulenza della Conferenza politica consultiva CPPCC.

L’evento Due Sessioni, che si è aperto in Cina nella giornata di ieri, lunedì 4 marzo, ha visto oggi protagonista l’annuncio da parte del governo di Pechino del target sul Pil della Cina relativo al 2024.

Così come da attese, il governo cinese ha reso noto di prevedere per quest’anno una crescita del Pil pari a +5%: si tratta dello stesso target che era stato annunciato per il 2023.

In occasione della presentazione degli obiettivi di crescita del Pil da parte del governo cinese, lo stesso premier Li Qiang ha annunciato l’emissione di bond speciali “ultra long” per finanziare grandi progetti.

Il target del rapporto deficit-Pil atteso per il 2024 è stato fissato al 3%, in calo rispetto al 3,8% annunciato dal governo di Pechino alla fine dello scorso anno per il 2023, rivisto al rialzo rispetto al 3% inizialmente reso noto.