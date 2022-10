Cina continua a fare i conti con zero Covid policy: indice Pmi servizi scivola in contrazione per la prima volta da maggio

Cina ancora vittima della politica di tolleranza zero nei confronti del Covid, la Zero Covid Policy, con l’indice Pmi servizi scivolato a settembre in fase di contrazione, per la prima volta dal mese di maggio. Il dato si è attestato a quota 49,3 punti, in forte ribasso rispetto ai 55 di agosto, e al di sotto della soglia di 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra). La componente dell’occupazione dell’indice Pmi dei servizi stilato da Caixin si è attestata a quota 48,5 punti a settembre, in contrazione per il nono mese consecutivo.